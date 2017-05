Adolescentes suspeitos de praticar assaltos são apreendidos com ‘cinquentinha’

A Polícia Militar apreendeu, na noite dessa segunda-feira (22), os dois suspeitos da cinquentinha (como são chamados os ciclomotores) que vinham realizando roubos a pessoas nos últimos dias, na cidade de Mari.

Foto: Secom/PB

Eles são adolescentes, de 16 anos cada, e foram detidos após assaltar uma mulher. A dupla é da cidade de Sapé e usava uma faca para ameaçar as vítimas durante os roubos.

Um deles já cumpriu medida socioeducativa no Centro Educacional do Adolescente (CEA), em João Pessoa

Na ação, os policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão recuperaram os objetos roubados da vítima e apreenderam a moto e a arma usadas nas ações delituosas.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Mari.

Foto: Secom/PB

Durante a manhã, dois irmãos suspeitos de atuar no tráfico de drogas da cidade de Sapé foram detidos em flagrante com várias trouxas de maconha, no Loteamento Bela Vista.

Os policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão chegaram até a dupla após denúncias repassadas pela população.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Sapé.