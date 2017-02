Adolescente suspeito de envolvimento em latrocínio de universitária é apreendido,

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (17), um adolescente suspeito de ter envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) da estudante universitária Meirilane Taís da Silva, de 19 anos, que aconteceu na noite da última quarta-feira (15), no bairro de Tambiá, na Capital.

O jovem, de 17 anos, foi localizado em uma vila, no bairro do Roger, também em João Pessoa. Ele confessou que era o piloto da moto e contou como tudo aconteceu.

Conforme informações do capitão Isaías Souza, da 3ª Companhia do 1º Batalhão, o jovem disse estava com um amigo, que já foi identificado e deve ser detido nas próximas horas, e ele chamou o adolescente para ir pilotando a moto para fazer um assalto.

“O adolescente contou que eles estavam atrás de dinheiro para ir a uma festa, aí disse que quando passaram pela jovem, o garupa mandou que ele voltasse para roubar o celular dela e que só escutou o disparo, tendo questionado momentos depois da fuga se ele tinha matado a garota”, disse.

O acusado de atirar na universitária mora no Porto do Capim, no Varadouro, onde a PM realiza buscas para encontrá-lo. O jovem detido foi levado para a Central de Polícia Civil.