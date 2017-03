Adolescente é apreendido com drogas prontas para a venda em Santa Rita

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante, nessa segunda-feira (20), de posse de 24 trouxas de maconha pronta para a venda, durante ação que desarticulou mais uma ‘boca de fumo’ na cidade de Santa Rita.

Foto: Secom/PB

O jovem estava na frente da residência quando foi abordado e no local, que servia como ponto de venda dos entorpecentes, a PM ainda encontrou um tablete de maconha prensada, pesando mais de 100 gramas.

A apreensão foi realizada por policiais da Força Tática do 7º Batalhão, que realizavam rondas no bairro do Eitel Santiago com o intuito de coibir o tráfico e outros crimes decorrentes dele, quando perceberam a presença do jovem na frente da casa abandonada.

Ele foi levado para a 14ª Delegacia Distrital, no bairro de Tibiri II, em Santa Rita.