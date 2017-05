Administrador diocesano: “Vou assumir esse serviço com o colégio de consultores”

Foto: Ascom

Eleito como administrador diocesano de Campina Grande, o padre Aparecido falou sobre a missão que lhe foi concedida pela igreja.

– Me recordei da minha ordenação. Sacerdócio é dom e presente de Deus e da igreja. Se a igreja me concedeu essa missão, não posso negar e me coloco como servidor – disse.

Ele ressaltou que desempenhará essa função em conjunto com o colégio de consultores da diocese.

– Esse serviço eu vou assumir conjuntamente com o colégio de consultores – afirmou.

Padre Aparecido explicou que seu trabalho será dar continuidade ao trabalho pastoral e administrativo que estava sendo desenvolvido por dom Delson e também preparar a diocese para receber o novo bispo.