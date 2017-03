Adiada sessão especial sobre 30 anos de saudade de Raymundo Asfora

A Câmara Municipal de Campina Grande informa que a sessão especial sobre os 30 anos de morte do tribuno Raymundo Asfora, foi adiada para o dia 23 de março.

Foto: Ascom/ Arquivo

A sessão, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, acontecerá às 10h, no Plenário da Casa de Félix Araújo.

A alteração de data aconteceu por força da visita do presidente da República, Michael Temer, à cidade de Campina Grande, nesta sexta-feira (10).

A sessão em homenagem a Asfora é fruto de proposituras do deputado estadual Bruno Cunha Lima (PSDB) e do vereador Lula Cabral (PMB).