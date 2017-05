Acusados de tentativas de homicídios em Cruz de Espírito Santo e Sapé são presos

Os policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão prenderam duas mulheres e um homem, em duas ações distintas, que resultaram na apresentação em flagrante dos suspeitos da prática de tentativas de homicídios nas cidades de Cruz do Espírito Santo e Sapé, ocorridas nesta terça-feira (23).

Em Cruz do Espírito Santo, foi preso Lindemberg do Nascimento Santos, de 33 anos, suspeito de tentar matar com três tiros um agricultor de cana-de-açúcar, de 29 anos, na zona rural do município.

O acusado confessou o crime e disse que teve a participação de um segundo suspeito, que fugiu com a arma.

A vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e está em estado regular, segundo boletim médico divulgado pela unidade hospitalar.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Cruz do Espírito Santo.

Na cidade de Sapé, foram presas duas mulheres que tentaram matar a facadas uma outra mulher, de 25 anos, após uma discussão, em um bar.

Fernanda Vieira Felix, 35 anos, e Simone Costa, 29, foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, em Sapé.

A vítima está internada em estado regular no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.