Acusado de tentar matar delegado na PB vai a julgamento nesta terça

Foto: Reprodução/Internet

Vai ser julgado nesta terça-feira (06), em Campina Grande, o comerciante e ex-vereador de Uiraúna, Ivan de Paiva Barreto (foto), acusado de atirar no delegado Leonardo Machado da Costa no ano de 2015.

O crime aconteceu em uma fila de supermercado, no município de Uiraúna, no Sertão paraibano. O delegado sobreviveu à tentativa de assassinato, porém teve traumatismo encefálico grave.

Segundo a associação dos Delegados de Polícia Civil da Paraíba, Leonardo Machado vive em estado vegetativo e respira através de aparelhos. O quadro neurológico dele é irreversível.

O acusado foi preso no dia 10 de junho de 2015 em uma casa de praia no Rio Grande do Norte. Ele tem histórico de crimes, sendo condenado a pena de 20 anos por um homicídio, mas estava foragido.

*Com informações da TV Itararé.