Acidentes de trânsito são registrados em Santa Rita e João Pessoa, neste sábado

Foram registrados neste sábado em Santa Rita e em João Pessoa, pelo menos dois acidentes de trânsito.

O primeiro aconteceu no fim da manhã, na BR 230, próximo ao km 31, em Santa Rita.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro perdeu a direção quando foi fechado por outro veículo.

A vítima sentiu dores na coluna e foi levado para o hospital de Trauma da Capital.

Já no final da tarde, próximo a Central de Polícia no Geisel em João Pessoa, uma colisão entre um carro e uma moto deixou o trânsito lento no local.

O motociclista disse que tentou fazer o contorno e não observou a proximidade do carro e os veículos se chocaram.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais