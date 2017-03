Acidente com morte altera trânsito na BR-230 entre CG e JP

Um caminhoneiro de 57 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 23, no quilômetro 119 da BR-230, entre os municípios de Riachão do Bacamarte e Ingá, após perder o controle do veículo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava uma carga de botijão de gás e tombou na rodovia, deixando o trânsito interditado no sentido Campina Grande/ João Pessoa, devido a constatação de vazamento.

Ainda de acordo com a PRF, o homem dirigia o caminhão de Campina Grande a João Pessoa, quando perdeu o controle e tombou no canteiro central da pista.

A vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local.

A PRF e o Corpo de Bombeiros estão no local. A passagem dos veículos está ocorrendo pelo acostamento e, segundo a PRF, que organiza o tráfego, não há congestionamento.