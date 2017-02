“Acho uma coisa tão irrelevante”, diz Romero sobre críticas de Veneziano

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), respondeu às críticas do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que afirmou que o prefeito campinense não tinha uma obra efetiva para apresentar.

Romero disse, em resposta, que as críticas eram “irrelevantes”.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

“Eu peço permissão para não falar no tema porque acho uma coisa tão irrelevante. Tem tanta coisa importante para a gente discutir pela cidade. Estamos muito focados nisso e não vou desviar atenção em função das críticas de quem quer que seja. Vou cuidar do meu mandato e me concentrar no meu trabalho”, disse o prefeito.

*As informações repercutiram na Rádio Correio.

