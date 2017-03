ACCG agradece aos deputados que votaram pela Lei da Terceirização

foto: ascom

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio, está encaminhando correspondência aos deputados federais da Paraíba agradecendo pela aprovação da lei da terceirização. Sobre os que não votaram favorável ao projeto, o dirigente classista afirmou que “ser contra a terceirização não traz nenhum ganho para o país”.

Procópio afirmou, ainda, que, para o país retomar o desenvolvimento econômico e social, as leis devem ser modernizadas e, para que isso ocorra, a terceirização, que é uma realidade do Brasil e do mundo, cessita ser incorporada à nossa legislação.

Ainda de acordo com o presidente da ACCG, “não precisa ser funcionário de determinada empresa, ou do próprio Estado, para prestar o seu serviço. Empresas que terceirizam devem dar as mesmas condições de apoio para o funcionário terceirizado e para os demais colaboradores”.

No entendimento do líder empresarial paraibano, a legislação trabalhista brasileira é anacrônica e ultrapassada para o momento atual. Marcos Procópio lembra que a CLT foi criada há mais de 70 anos e não conseguiu acompanhar as mudanças que ocorreram no país e no mundo.

A diretoria da Associação Comercial entende que a modernização das leis do trabalho é condição essencial para o aumento da competitividade das empresas.

A Associação Comercial está encaminhando ofício agradecendo pela aprovação da lei da terceirização aos seguintes deputados: Aguinaldo Ribeiro (PP) Rômulo Gouveia (PSD), Benjamin Maranhão (SD), André Amaral (PMDB) e Pedro Cunha Lima (PSDB).