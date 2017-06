A Universidade e a geopolítica da Paraíba

*Por: Marcionila Fernandes

Na paraíba, principalmente, faz-se política como se o espaço regional fosse equivalente a grandes “sesmarias com seus donatários”. Esses “donatários” se preocupam em primeiro lugar em manter seus “grandes lotes”, onde se incluem os eleitores que, geralmente, não são respeitados como cidadãos livres, sendo tratados em alguns redutos como se gado fossem. É como se cada cidade e ou região fosse propriedade de algum senhor.

Em alguns momentos fazem-se alianças como guerra de posição. Essas forças políticas preocupam-se pouco com o desenvolvimento do Estado e com o bem-estar dos paraibanos. As disputas são, as vezes, fratricidas. As instituições públicas, nesta concepção, fazem parte do bolo.

A Universidade Estadual da Paraíba está localizada em oito municípios polos, dentro, é claro, destes espaços que se configuram, para grande parte dos mandatários de cargos eletivos, como suas verdadeiras instâncias políticas.

Envolta numa crise, só vista antes da sua Estadualização há trinta anos atrás, a UEPB é pautada não pelo papel que ela desempenha, pela sua função social, mas pelos “domínios” deste ou daquele.

A questão central que está posta é: o Estado a financia. E então!? A quem serve politicamente a Universidade? Essa é a leitura invariavelmente feita pela maioria dos dirigentes políticos. Neste mesmo contexto, alguns senhores, em nome dos direitos da comunidade universitária, saem em sua defesa, e a transformam em bala contra Governo de plantão, de acordo com suas conveniências, jogam com a Universidade, como se ela fosse uma mesa de ping pong.

Estão, obviamente, maculando a função da Instituição como centro de formação e de produção do saber. Edward Shilis, que estudou a fundo o papel da Universidade nos Estados Unidos e na Europa, ensina-nos com a história dessa Instituição chamada Universidade:

“O apoio financeiro governamental não significava que as universidades fossem meros instrumentos dos anseios e decisões de governo. Tal apoio condizia com ampla autonomia da universidade na Alemanha, Grã-Betanha e Estados Unidos”.

É o que acontecesse hoje ainda com as Universidades Federais no nosso País. Estas, sim, são frutos de políticas de Estado e as Estaduais de políticas de governo. É por essa razão que invariavelmente a UEPB de quatro em quatro anos faz parte dos panfletos e programas dos candidatos ao cargo de governador da Paraíba.

Hoje foi publicado nos jornais e Blogs uma crítica à criação do Campus da UEPB em Araruna, e ao curso de Odontologia lá instalado, expressa numa fala textual de um Deputado Estadual. Quando se fala da UEPB em Araruna, não se fala do seu papel, da sua importância, do impacto na região, da presença do capital cultural, da elevação, do espírito crítico, da contribuição ao desenvolvimento regional.

Não há preocupação nem respeito pelos alunos que lá estão. Fala- se, de modo pouco subliminar, que Araruna é “sesmaria” do Senador Maranhão e de sua família; e a Universidade ali, a eles serve. Não entendem o que é a Universidade e se apequenam na sua análise porque veem a Cidade e a Universidade somente como área do domínio do político rival, no momento. Acreditam também, que o curso de odontologia ali instalado, foi uma benfeitoria senhoril. Porque não cabia naquele interior tão pobre.

E como cabe um curso de farmácia, enfermagem, oferecidos pela UFCG em Sumé e Cuité, respectivamente, cidades que enfrentam os mesmos problemas? Na verdade, é que os dois cursos foram criados pelos esforços de agentes políticos e do governo federal, decorrentes de uma política de nacionalização do ensino superior no Brasil. E não entra, como se feudo fosse, na disputa da política local.

É tacanha a tese de que a crise da UEPB deriva-se do tamanho da instituição. Se assim fosse, uma escola do segundo grau não sofreria com falta de recursos, dado seu tamanho. No passado a Instituição não crescera, não desenvolvia as atividades que cabem a uma Universidade. E vivia em penúria.

Na década de noventa a UEPB tinha quatro Campi. E a crise era perene. Faltavam recursos para poder cumprir sua missão de Universidade Plena. O Estado pagava os salários e não havia repasse para qualquer atividade técnico-científica. Era enviado para custeio, um valor, que muitas vezes, não pagava as despesas básicas como água, energia e telefone.

A total ausência de orçamento repercutia no seu fazer universitário. Os esforços e o zelo acadêmico da comunidade universitária, a época, não impediram que a Instituição fosse considerada “menor” por não atender as principais exigências da Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional.

O Crescimento da UEPB inicia-se com a busca do seu reconhecimento pelo MEC como Universidade, o que veio a acontecer no ano 2000. E dependia, dentre outros requisitos, de bibliotecas, laboratórios e de professores qualificados com título de mestre etc.

Nas últimas décadas, seu desenvolvimento se deveu a um aumento exponencial dos números de vagas na graduação. Mas principalmente porque assumiu a função de produzir conhecimento e de oferecer ensino de alto nível.

Com a criação da pós-graduação, o desenvolvimento da pesquisa, a política de extensão e outras modalidades de ensino, com as atividades técnico-científicas e artístico-culturais voltadas para a sociedade.

Se os nossos equipamentos de trabalho já foram quadro, giz, sala de aula, destinados exclusivamente à gradação, atualmente somos professores responsáveis pela pesquisa, ensino, extensão laboratórios, clínicas, experimentos, PIBIC, PBID, PET, grupos de pesquisas, salas de simulação, atividades culturais, monitoria, editora, biotério, pesquisador do CNPQ, Qualis Nacional, Internacional, cooperação, Intercâmbio, PROCAD, mestrado, doutorado, alunos de graduação e de pós-graduação, ensino médio, congresso, estágio, pós-doutorado. E o único objetivo deve ser sempre formar bem, produzir conhecimento e contribuir com desenvolvimento da nossa Paraíba e do Nordeste. Etc.

Não é aceitável que uma instituição como a UEPB seja, como querem alguns, objeto das disputas de grupos regionais. Não importa quem contribuiu com sua criação, o importante é que a liberdade acadêmica não está em jogo.

O mais perigoso para qualquer Universidade é abandonar seu projeto de excelência acadêmica e compromisso social. É o que se tem feito. Contra isso a comunidade universitária, ao lutar pelo seus direitos, tem que lutar também pela UEPB como Instituição! A UEPB é patrimônio cultural e técnico-científico inalienável. Todos devem ser guardiões.

A importância das Universidades Estaduais do Nordeste é superlativa. Ao se instalarem no interior dos seus Estados, cumprem papel estratégico ao permitirem o acesso ao ensino superior àqueles jovens que vivem no interior dos seus Estados e ao mesmo tempo contribuem com o desenvolvimento econômico e sociocultural da região na qual estão inseridos.

Através de estudos realizados com base em pesquisas empíricas, é possível mensurar a contribuição das Universidades como polo de desenvolvimento regional, já que a implantação de um Campus Universitário numa cidade aciona todas as potencialidades socioeconômicas, altera o perfil da renda e assegura o desenvolvimento social.