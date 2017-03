A Previdência tem dezenas de bilhões de reais a receber

foto: reprodução

O portal UOL informou que os 100 maiores devedores da Previdência Social devem ao INSS mais de R$ 50 bilhões, conforme dados fornecidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Isso equivale a um terço do déficit registrado pela Previdência no ano passado, que foi de R$ 152 bilhões.

Entre esses devedores, alguns já viraram ´moradores´ da lista.

A empresa com a maior dívida é a Varig (falida companhia aérea com sede no Rio Grande do Sul, que feneceu em 2006): R$ 4 bilhões.

A segunda maior devedora é a JBS S/A, dona da Friboi, com dívida superior a R$ 2 bilhões.

A Vasp (Viação Aérea São Paulo), já falida, e a Associação Educacional Luterana do Brasil aparecem na sequência, com dívidas de R$ 1,9 e R$ 1,8 bilhão, respectivamente.

