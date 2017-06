“A Cagepa cumpriu com responsabilidade o desafio de conter as perdas”, avalia Aesa

Faltando pouco mais de um mês, segundo as previsões dos especialistas, para que o racionamento acabe em Campina Grande, o presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), João Fernandes, elogiou o trabalho realizado pela Cagepa durante a crise hídrica ocasionada pela escassez de chuvas.

Em entrevista, João destacou o antes e depois da transposição e destacou a responsabilidade da Cagepa durante os períodos críticos

– Fazendo uma avaliação do que aconteceu, do trabalho da Aesa, Cagepa, Secretária de Recursos Hídricos e Ministério da Integração, é um trabalho difícil, com uma experiência nova de transportar água no leito do rio. Posso constatar que estávamos certos. Boqueirão não ia secar. Quem trabalha com risco tem que ser cauteloso. Pra nossa felicidade estava certo o que dizíamos. Boqueirão tinha cianobactérias, mas não tem cianotoxinas que prejudica a saúde das pessoas. A Cagepa cumpriu com responsabilidade o desafio de conter as perdas – ressaltou.

Fernandes contou ainda sobre os desafios da transposição e elencou os problemas encontrados e contornados.

– Tivemos duas surpresas. O rompimento de Barreiros e o de Sertânia, mas isso é previsível pra uma obra com mais de duzentos quilômetros. Se essa obra não tivesse tido problemas, seria um milagre de Deus. O Ministério prometeu entregar nove metros em Monteiro, não entrega, não estou reclamando do governo, pois entendo como é difícil gerenciar seis estações dessa obra – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.