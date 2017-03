8º Festival Zabé da Loca é realizado em Monteiro

A cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, será palco de mais um evento que estimula o empreendedorismo cultural.

É o 8º Festival de Cultura Popular do Cariri Zabé da Loca, que mostrará, desta sexta-feira (24) a domingo (26), atrações da cultura popular, como violeiros e declamadores, e shows com bandas da Paraíba.

O evento homenageia o cantor e compositor Carlos Antônio Bezerra da Silva, o Totonho, natural da cidade, que fará show na sexta-feira, na Praça João Pessoa.

Conforme a gerente do Sebrae em Monteiro, Madalena Arruda, o momento é das instituições que promovem a cultura e os empreendedores que trabalham para o setor se unirem para mostrar o que a cidade tem de melhor em produtos e serviços.

O Festival Zabé da Loca está se consagrando como uma vitrine de projetos artísticos autorais e de reconhecimento aos poetas e músicos populares.

“Nós acreditamos que o evento só agrega benefícios à cidade, com essa mostra artística tão rica para o município, valorizando artistas locais. O Sebrae sempre apoiou e continuará apoiando a arte e a cultura como forma de promover a história do lugar, do Cariri paraibano, terra de muitos poetas e cantadores, e de estimular mais um setor produtivo. Vamos promover Zabé da Loca, Espedito de Mocinha e João de Amélia, além de outros que recebem o visitante com paixão”, falou Madalena.

Ela acrescentou que, também como forma de desenvolver a região, o Sebrae irá realizar no dia 4 de abril o Seminário de Economia Criativa, com palestra de Karina Zapata, consultora de Desenvolvimento Cultural do IADH (Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano).

A programação do Festival tem atrações locais como a banda de Monteiro, Pife Perfumado, que dá continuidade ao trabalho da mestre Zabé da Loca, mostrando instrumentos de sopros do Cariri.

Em 2016, o evento homenageou o poeta popular Espedito de Mocinha, que também participará do evento este ano.

A realização do Festival é da secretaria municipal de Cultura da Prefeitura de Monteiro, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Sebrae Paraíba.

Totonho – Compositor, produtor e cantor, nasceu em 1964 na cidade de Monteiro. Foi vendedor de buchada de bode e assistiu a muitas cantorias de repentistas da região.

Com nove anos de idade, Totonho montou a banda Os Renegados, que tocava com guitarra, bateria e outros instrumentos de lata. Em 1982 foi para João Pessoa e fundou o Musiclube da Paraíba, cooperativa de compositores por onde passaram Chico César e os irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, entre outros.

Seu primeiro registro fonográfico saiu em 2001, fruto de parceria com a Trama, importante gravadora da época. Em 2005, lançou o segundo CD, Sabotador de Satélite, pela gravadora de mesmo nome.

Participou de duas coletâneas internacionais da Nova Música Brasileira, selo Toten França, e o coletivo Hip Hop do Mundo, selo África Mundi/U.S., produzida pelo americano Malvin Gibson.

Já fez shows pela Ucrânia, Londres, Bélgica, França, Guatemala, Portugal e Rússia, além de estar nos palcos de vários estados do Brasil.

Programação

Sexta-feira (24)

Praça João Pessoa

21h – Maracagrande (Maracatu Campina Grande);

22h – Totonho e os Cabras – Participação de Dejinha de Monteiro e Os Fulanos;

23h – Cabruêra;

Sábado (25)

Feira Central (Beco da Oi)

8h – João de Amélia – música;

9h – Beato Vicente – teatro;

10h – Mazurca (coco de roda);

11h – Afonso Pequeno e Lázaro Pessoa – violeiros;

Praça João Pessoa

21h – Escurinho (JP);

22h – Sandra Belê (Zabelê);

23h – Pife Perfumado (Monteiro);

Domingo (26)

7h – Visita à Rota do Cariri Cultural – “Entre Pedras e Veredas”

(saída da Praça João Pessoa e chegada por volta das 14h).

Serviço

Evento: 8º Festival de Cultura Popular do Cariri Zabé da Loca

Data: sexta-feira (24) ao domingo (26)

Hora: a partir das 19h

Local: Praça João Pessoa, centro, Monteiro-PB