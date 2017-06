5ª Jornada de Estudos Previdenciários do Nordeste é realizada em CG

A Perspectiva de uma Reforma da Previdência tem provocado muitas dúvidas e protestos de Entidades em todo país.

Para algumas Instituições, como a OAB Nacional, a atual proposta do Governo desfigura o sistema de previdência social conquistado ao longo de anos, dificultando o acesso a aposentadoria e benefícios com aqueles que contribuíram durante toda a vida.

Diante do assunto, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário irá realizar no dia 17 de maio, aqui em Campina Grande, a 5ª Jornada de Estudos Previdenciários do Nordeste.

O evento, que é gratuito, será promovido em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Campina Grande, a Escola Superior da Advocacia (ESA), Núcleo Campina Grande e a Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba.

A palestra será realizada pela Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e pelo juiz federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, a partir das 19h, no auditório da OAB, no bairro do Catolé.

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) apresentou ao governo federal um documento com propostas de reforma da previdência.

As regras sugeridas pelo IBDP são mais palatáveis do que a proposta em estudo pelo Ministério da Previdência Social (MPS). Inscrições gratuitas no link: http://www.ibdp.org.br/evento.php?e=345

Palestrantes: Dra. Jane Lucia Wilhelm Berwanger. Advogada. Doutora em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado e da Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada (URI).

Professora de cursos de pós-graduação da Atame Cursos, do Complexo de Ensino Meridiciona (IMED), da Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul (ESMAFE), da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, do Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER), da UNILASALLE, do Verbo Jurídico, da Faculdade Anhanguera (LFG), do Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS), do Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), da Universidade FEEVALE, dentre outras. Autora de várias obras de Direito Previdenciário, dentre elas “Segurado Especial”, pela Editora Juruá.

Dr. Sérgio Murilo Wanderley Queiroga. Juiz Federal. Graduação em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (1999).

Atualmente é Professor Titular do Centro Universitário de João Pessoa, Professor do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento, Membro Titular da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência e Membro Titular da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência.

Para mais informações: (83) 3337-1933