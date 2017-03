50 praias do litoral paraibano estão próprias para banho

A qualidade da água varia entre excelente, muito boa e satisfatória em 50 praias do litoral da Paraíba, classificadas como apropriadas ao banho pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

De acordo com o relatório semanal, em João Pessoa, os banhistas devem evitar a praia do Manaíra em toda sua extensão.

Na praia do Bessa I, está impróprio o trecho que fica 100 metros à direita e 100 metros à esquerda do maceió.

Já na praia do Cabo Branco, é bom evitar os trechos que ficam no final da Rua Gregório Pessoa de Oliveira (100 m a direita e 100 m esquerda) e na rotatória da final da Av. Cabo Branco (100 m a direita e 100 m esquerda).

No município de Cabedelo, a Sudema classificou como imprópria a Praia do Jacaré, na margem direita do estuário do Rio Paraíba.

Já a praia de Ponta de Mato não está apropriada ao banho em toda sua extensão. E no município de Pitimbu, deve-se evitar a praia do Maceió, no trecho que fica 100 metros à direita e à esquerda da desembocadura do Riacho Engenho Velho.

A Sudema ainda recomenda aos banhistas que evitem os trechos de praias localizados em áreas frontais a desembocaduras de galerias de águas pluviais, principalmente se houver indício de escoamento recente.

A equipe da Coordenadoria de Medições Ambientais da Sudema divulga, uma vez por semana, a situação de balneabilidade das 56 praias, por meio de coleta de material para análise nos municípios costeiros do Estado.

Em João Pessoa, Lucena e Pitimbu, que são praias localizadas em centros urbanos com grande fluxo de banhistas, o monitoramento é semanal. Nos demais municípios do litoral paraibano a análise é realizada mensalmente.