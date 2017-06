44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas tem início em João Pessoa

A programação científica do 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas teve início na manhã desta segunda-feira (12), no Centro de Convenções da Paraíba, em João Pessoa.

O evento, que irá reunir cerca de dois mil profissionais, foi aberto oficialmente na noite do domingo (11) e prosseguirá até a quarta-feira (14), oferecendo mais de 80 palestras, workshops, cursos, apresentação de trabalhos científicos e estudos de casos, além de uma área de exposição, com mais de 60 estandes. Simultaneamente ao Congresso acontecem o 3º Fórum de Proprietários de Laboratórios e o 5º Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial.

Na solenidade de abertura, o presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), Luiz Fernando Barcelos, destacou a grande participação de farmacêuticos, biomédicos, médicos, professores e proprietários de laboratório na 44ª edição do Congresso.

“Teremos durante estes dias muitas pessoas ávidas por informação de qualidade. Acredito que a busca por conhecimento é o primeiro passo para conseguiremos superar a crise que nosso país vem passando, sobretudo na saúde”, destacou.

Além dos congressistas, diversas autoridades participaram da abertura do evento.

A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, esteve presente e destacou a importância do evento.

“Sou médica e sei da importância de sempre nos atualizarmos, discutirmos e conhecer coisas novas. Teremos durante o congresso uma imersão de conhecimento, inovação e tecnologia. Fico muito feliz do evento acontecer aqui na Paraíba, um estado que recebe seus visitantes de braços abertos”, disse.

A presidente do Congresso e representante da SBAC na Paraíba, Raíssa Catão, falou da importância em sediar o evento e de sua relevância para os profissionais.

“Durante estes dias, poderemos nos atualizar cientificamente, conhecer inovações tecnológicas e ainda aproveitar a Paraíba turisticamente. É com muita alegria que recebemos o maior evento de análises clínicas do país”, afirmou.

Também estiveram presentes na solenidade o Secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio; o coordenador do Departamento de Laboratórios da Confederação Nacional de Saúde, Carlos Roberto Aires; o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, César Alex de Oliveira; o presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região, Renato Minozzo.

Ao final da solenidade, foram entregues três premiações. O Prêmio SBAC para os melhores trabalhos apresentados durante o Congresso foi para Daniela Paniago Jardim, que recebeu o prêmio das mãos do presidente da SBAC, Luiz Fernando Barcelos.

O Prêmio PNCQ, dedicado ao melhor trabalho de controle de qualidade, foi entregue a Paulo Roberto Merísio pelo superintendente do PNCQ, Francisco Guimarães.

Já o melhor trabalho do profissional farmacêutico-bioquímico sobre citologia clínica foi para José Antônio Tesser Poloni, que recebeu o prêmio do presidente do CFF, Walter João.