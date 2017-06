2ª praça de leilão judicial começa desta terça-feira

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) realiza nesta terça-feira (13), a parir das 9h, a 2ª praça do primeiro leilão judicial do ano, com bens (clique aqui) relativos a processos que tramitam nas Varas Federais de João Pessoa, Campina Grande, Monteiro, Guarabira, Patos e Sousa.

Os interessados poderão participar através das modalidades presencial (auditório da Justiça Federal, em João Pessoa), telepresencial (videoconferência nas Subseções Judiciárias) e virtual (online).

O leilão judicial unificado da JFPB reúne uma diversidade de bens como imóveis (terrenos, salas comerciais, casas etc), automóveis, peças de vestuário, aparelhos eletroeletrônicos e para escritórios.

Para participar do leilão nas modalidades presencial e telepresencial, basta se cadastrar junto aos leiloeiros antes do início da hasta pública, apresentando um documento de identidade e comprovante de residência.

Para se habilitar no leilão virtual, é necessário assinar um termo de adesão, compromisso e responsabilidade, que está disponível neste link.

Na 1ª praça do leilão, ocorrido no último dia 30/05, a JFPB arrecadou cerca de 4,2 milhões de reais. Entre os bens que foram arrematados, um terreno no Distrito Industrial no valor de 3,7 milhões de reais e um imóvel no Centro de João Pessoa por 280 mil reais.

“Esses bens, que estavam penhorados através de mandado judicial, agora servirão para garantia de pagamento de dívidas em processos que tramitam na Justiça Federal”, explicou Helio Aquino, diretor da 5ª Vara Federal.