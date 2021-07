Vai faltar água em 16 localidades da Grande João Pessoa nesse domingo; confira

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 17 de julho de 2021 às 17:17.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai suspender o abastecimento de água neste domingo (18), das 7h às 23h, nos seguintes bairros de João Pessoa: Jardim 13 de Maio, Bairro dos Estados, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Jaguaribe, Mandacaru, Ipês, Boa Vista, Pedro Gondim, Conjunto Verdes Mares, Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários I, Jardim Planalto e Bairro dos Novaes.

De acordo com a diretoria de Operação e Manutenção da Cagepa, a interrupção no fornecimento de água será necessária para que equipes da companhia realizem serviços de limpeza e desinfecção nos reservatórios R-05, em Cruz das Armas, e R-06, localizado na Torre, que abastecem as localidades.

Ainda segundo a Companhia, as manutenções preventivas e periódicas dos reservatórios administrados pelo órgão atendem portaria do Ministério da Saúde e garantem a qualidade da água distribuída aos paraibanos.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações originadas de celular, ou no site www.cagepa.pb.gov.br.