Sine Paraíba disponibiliza 413 oportunidades de emprego em sete municípios

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 18 de julho de 2021 às 18:00.

Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB) disponibilizará, a partir desta segunda-feira (19), 413 oportunidades de empregos em sete cidades do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Conde, Guarabira, Mamanguape, Pombal e São Bento.

O maior número de vagas é para atendente de telemarketing, com 100 postos de trabalho na Capital, com exigência do ensino médio completo.

Ainda em João Pessoa são ofertadas vagas para fiscal de prevenção de perdas (20), operador de vendas (lojas) (15); e entregador de gás (ajudante de caminhão 12), entre outras.

Em Campina Grande, o maior número de oportunidades de vagas é para consultor de vendas (20), e ainda para encanador (10) e vendedor interno (10), entre outras. E no Sertão do Estado, também estão sendo ofertadas 20 vagas de emprego, sendo 10 para pedreiro e 10 para servente de obras.

O Sine-PB atende atualmente em 11 dos 15 postos existentes no Estado. Os interessados poderão buscar atendimento nos postos existentes nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga e São Bento.

O gerente executivo do Sine-PB, Flávio da Costa Araújo, lembra que o atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30, por ordem de chegada, com distribuição de 140 fichas, sendo 80 para atendimento sobre Seguro Desemprego e 60 para consulta de emprego. A população pode dispor dos serviços de intermediação de mão de obra, seguro desemprego, qualificação social e profissional, além de orientação profissional.

O Sine-PB também realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no Estado.

Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected] . Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3218-6617 – 3218-6600.

Confira aqui as vagas de emprego