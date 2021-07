Sine-JP: Mais de 30% das pessoas com deficiência são efetivadas no mercado de trabalho

Do total de pessoas com deficiências (PCD) encaminhadas ao mercado de trabalho pelo Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) no primeiro semestre deste ano, em média uma a cada dois meses foi efetivada, ou seja, foi contratada pelas empresas, o que representa 35,71% de efetivações das vagas oferecidas.

Uma delas é o auxiliar de escritório Rafael Santos. Ele voltou ao mercado de trabalho dois meses após perder o emprego. Pessoa com deficiência, ele ficou desempregado no início de janeiro e na semana seguinte procurou o Sine-JP e entregou o currículo. Em março foi contratado pela empresa em que trabalha atualmente.

“Deixei meu currículo no Sine em janeiro e na metade de março me chamaram para fazer a entrevista na atual empresa que trabalho. Fiquei feliz porque esperava que fosse demorar mais, inclusive sou pessoa com deficiência e também fiquei feliz de perceber que pessoas como eu também têm oportunidade no mercado de trabalho”, conta.

De acordo com o coordenador do Sine-JP, Eurípedes Leal, a lei determina que empresas com 100 ou mais funcionários tenham de 2% a 5% de pessoas com deficiência em seu quadro e a maioria se mantém nessa margem.

Mas há avanços, pois algumas empresas têm contratado acima da cota exigida pela lei. Das 14 pessoas que foram encaminhadas pelo Sine-JP para uma vaga de emprego no primeiro semestre do ano, cinco foram contratadas.

“Os indicadores estão melhorando e isso se deve também ao trabalho do Sine-JP, pois nós temos buscado as empresas, seja por telefone ou fazendo visitas presenciais para captação de vagas destinadas às pessoas com deficiência e conseguindo colocá-las no mercado de trabalho”, disse o coordenador do Sine-JP.

Balanço – O Sine-JP fechou o primeiro semestre do ano com 3.415 cartas encaminhadas, 1.672 vagas abertas e 642 encaminhamentos efetivados, ou seja, profissionais contratados.