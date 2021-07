Sine disponibiliza 111 vagas de trabalho em João Pessoa

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 111 oportunidades de trabalho, a partir desta segunda-feira (19). Há vagas para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência. A função com mais oportunidades é a de costureiro na confecção em série, com 12 vagas.

No comércio, há 10 oportunidades para vendedor varejista, três para representante autônomo, duas para vendedor em domicílio, duas para vendedor pracista, uma para atendente de lojas e mercados e outra para balconista.

Há vagas diversas no que se refere a veículos, incluindo sua manutenção e condução. São sete vagas para mecânicos de automóveis, duas para instalador de som e acessórios de veículos e uma para pintor de veículos. Quanto à condução, há quatro oportunidades para motoristas de caminhão.

Os empregadores também estão com vagas para garagista (cinco), eletricista (quatro), mecânico de refrigeração (três), garçom (duas), marceneiro (duas), mecânico de manutenção de máquinas (duas), médico do trabalho (duas), montador de andaimes (duas), porteiro de edifícios (duas), recepcionista (duas), serralheiro (duas), soldador (duas), técnico em eletromecânica (duas), terapeuta ocupacional (duas), entre outras.

Para conferir todas as vagas acesse o link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/VAGAS-ABERTAS-SINE-JP-19.07.2021-A-23.07.2021.pdf

Agendamento

O atendimento no Sine-JP só ocorre mediante agendamento, o qual é feito no link agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br. Os agendamentos são limitados e as vagas são disponíveis semanalmente, liberadas sempre no final do expediente da sexta-feira antecedente. O horário de funcionamento do Sine-JP é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Mais informações pelo telefone (83) 3214-1010.