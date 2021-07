Sesc Paraíba promove oficina de teatro de animação com intérprete

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de julho de 2021 às 17:09.

Dando continuidade à proposta de formação e qualificação em artes cênicas, o Sesc traz à Paraíba a oficina Prática no Teatro de Animação, que acontecede 19 a 24 de julho, das 18h30 às 21h30.

O momento, que integra mais uma etapa do Sesc Dramaturgias, será ministrado pelo intérprete teatral Marcio Nascimento, do Rio de Janeiro, e em decorrência da pandemia da Covid-19, a oficina acontece de forma virtual pela plataforma Google Meet.

As inscrições são gratuitas, porém limitadas a 30 participantes, e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/OficinaMarcioNascimento.

A ação tem como objetivo proporcionar uma vivência prática com as ferramentas básicas da manipulação de bonecos e objetos, focada na manipulação direta.

Esta técnica, a mais utilizada pelas companhias as quais o ministrante integra, oferece uma grande organicidade de movimentos ao objeto manipulado, aproximando-o do movimento humano e extrapolando suas possibilidades através da riqueza que a linguagem da animação permite. Além disso, serão trabalhados conceitos pertinentes a outras técnicas.

A oficina é Destinada a manipuladores, bonequeiros, estudantes de teatro e artes, professores, estudantes ou pessoas com interesse no universo da animação.

O objetivo é difundir a linguagem da animação, estimulando o interesse pela formação e capacitação de pessoas interessadas em trabalhar como manipuladores, experimentar esta técnica ou utilizarem esta linguagem em seus trabalhos.

A ação faz parte da programação do Sesc Dramaturgias, projeto nacional que atua com foco na experimentação e pesquisa, levando oficinas e debates para todo o país com o intuito de promover vivências e análises sobre a criação e composição em teatro, circo e dança.

A iniciativa já proporcionou a milhares de pessoas qualificação na área das artes cênicas, além de possibilitar intercâmbio entre coletivos cênicos, estudantes e profissionais.

Sobre o Ministrante:

Marcio Nascimento é formado em Interpretação Teatral pela Unirio e em Docência pela Universidade Cândido Mendes. É membro integrante da premiada Companhia PeQuod de Teatro de Animação desde sua fundação, em 1999. Na PeQuod, destacam-se os trabalhos: A Feira de Maravilhas do Fantástico Barão de Munchausen; Filme Noir; Marina; Peer Gynt e A Chegada de Lampião no Inferno. Na Artesanal Cia. de Teatro, além de trabalhar como ator, faz a preparação técnica de Adágio; O Homem que Amava Caixas; Por Que Nem Todos os Dias São de Sol?; Viagem ao Centro da Terra e Pequenas Histórias do Mundo.

Recebeu diversos prêmios de atuação em sua carreira, sobretudo com os espetáculos Casa Caramujo, A Feira de Maravilhas do Fantástico Barão Munchausen e O Gigante Egoísta.

Além disso, recebeu menção honrosa, junto ao bonequeiro Bruno Dante, pela excelência na confecção e manipulação dos bonecos pelo espetáculo Por Que Nem Todos os Dias São de Sol?