Senai-PB e MPT profissionalizam acolhidos da Fazenda do Sol em diversas áreas

Uma parceria entre o SENAI e o Ministério Público do Trabalho está oportunizando a 16 homens acolhidos pela Fazenda do Sol, em Campina Grande, a chance de se profissionalizar, na área de panificação e confeitaria.

Desde o dia 05 de julho, uma Unidade Móvel do SENAI está no local, preparada com equipamentos que proporcionam um aprendizado teórico e prático para os alunos, que estão recebendo apoio do instrutor Alan Queiroz.

Inicialmente eles estão recebendo formação na área de panificação, onde aprendem a fazer biscoitos e pães. O curso deverá durar um mês, em seguida eles serão qualificados na área de confeitaria.

“Com esses cursos estamos tendo a oportunidade de ofertar para os nossos acolhidos, um remédio que ajuda e que dá dignidade, que é o trabalho, dando condições a eles de ingressarem no mercado de trabalho. A capacitação acaba sendo uma terapia ocupacional”, disse o padre Sérgio Leite, coordenador da Fazenda do Sol.

Para Antônio Santana, um dos acolhidos da instituição, os cursos trarão oportunidades de trabalho e novos conhecimentos.

“Eu não tenho palavras para descrever esse momento de felicidade, porque está representando tudo na minha vida, primeiro estou aqui na Fazenda do Sol, aonde vim buscar uma nova consciência, a qual eu não estava tendo, e agora me deparo com essa oportunidade de fazer dois cursos, de padeiro e confeiteiro, então só tenho que agradecer, pois a partir de agora tenho uma nova profissão”.

Os cursos de qualificação acontecem em horário integral, das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h. Tanto o de Padeiro, quanto o de Confeiteiro possuem carga horária de 160h.

A Fazenda do Sol é uma entidade que realiza acolhimento de pessoas com idade de 18 a 60 anos, em caráter voluntário, que lutam contra a dependência de substâncias psicoativas.