Saiba como estão as obras do Parque Linear do Dinamérica, em Campina Grande

A nossa reportagem visitou nesta segunda-feira, 19, o “Parque Linear do Dinamérica”, em Campina Grande, para atualizar o andamento das obras desse equipamento que teve a construção anunciada ainda no final da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (PSD).

Segundo relato de alguns moradores, diariamente são cerca de 70 operários trabalhando no local. Em conversa com o repórter Jonathan Samuel, o comerciante Damião Alves Nunes comemorou o início das obras.

– Tenho 38 anos trabalhando aqui nessa área. Quando eu cheguei aqui, há muito tempo, já tinha esse projeto. E agora, quando concluída, a obra vai nos favorecer e muito. Vai valorizar até os comércios que estão instalados aqui – enfatizou.

A doméstica Maria Aparecida contou que a situação que o local estava não era agradável para ninguém, mas, com a conclusão, tudo vai ficar melhor para os moradores da área. Ela descreveu suas impressões.

– Estou achando tudo muito bom. Quando concluído, será de grande importância. Antes era só lixo, mas agora vai ficar ótimo – ressaltou.

Além dos moradores, nós ouvimos também o secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, Félix Araújo Neto, sobre o andamento e previsão de conclusão da obra. Segundo ele, parte do projeto deve ser concluído ainda este ano.

– O fim da primeira etapa de construção está programado para o final de 2021. Mas, ainda existem outras etapas que podem ser aceleradas futuramente, dependendo da capacidade financeira do município – garantiu.