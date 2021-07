‘Prima Convida’ do mês de julho põe em campo música e futebol

‘Uma Orquestra em Campo’ será o tema da próxima edição do projeto Prima Convida, marcado para a noite do dia 28 de julho, no canal Prima Paraíba no YouTube.

“Por ser no mês de julho, dia 19, o Dia Nacional do Futebol, escolhemos esse tema por tratar de práticas coletivas: futebol e orquestra sinfônica”, explica o secretário executivo da Cultura, Milton Dornellas, que também coordena o Programa de Inclusão Através da Música e das Artes (Prima).

Os convidados para o debate são o jornalista esportivo Iago Sarinho, Guegué Medeiros (músico e apaixonado por futebol, que já foi excelente jogador) e Rainere Travassos, músico e diretor artístico-pedagógico do Prima. A mediação será de Mari Santana.

O perfil dos participantes

Iago Sarinho é jornalista formado e mestrando pela UFPB. Autor de “O Primeiro Grande da Paraíba: Futebol, política e sociedade na história do Esporte Clube Cabo Branco”, conta com passagens pelas principais redações de jornalismo esportivo do estado. Atualmente, é repórter no Jornal A União e Rádio Tabajara, veículos da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC).

Rainere Travassos é músico, professor e atualmente diretor artístico-pedagógico do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes-PRIMA, no qual atua desde 2012.

Especialista em educação musical, licenciado e bacharel em Música pela UFPB, atualmente está cursando bacharelado em Produção Musical pela UFCG.

Já atuou na Orquestra Sinfônica da Paraíba (temporada 2012) e Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (2010-2013) como contrabaixista.

Gravou diversos discos, DVD’s e participou de shows com vários artistas, a exemplo, de Lucy Alves e Clã Brasil, Sandra Belê, Paulo Ró, Adeildo Vieira, Helinho Medeiros. Com o grupo TRYÁ, recebeu o Prêmio Funarte de Música Brasileira e gravou o disco Trilhando Caminhos.

Formado em licenciatura em música pela Faculdade Paulista de Artes (FPA), Guegué Medeiros começou seus estudos musicais por influência do tio João Linhares, que lhe deu seu primeiro instrumento e ensinou as primeiras lições.

Alguns outros nomes influenciaram e guiaram seus estudos: Glauco Andreza, Chiquinho Mino e Germana Cunha.

Durante sua trajetória musical tem tocado com: Chico Cesar, Xangai, Hélio Ziskind, Lucy Alves, Ana Canas, Marcia Castro, Maria Alcina, Renata Arruda, Quinteto da Paraíba, João Linhares, Arthur Maia, Toninho Ferragutti, Michi Ruzitschka trio, Carol Panesi e Grupo, Nicolas Krassik, Ricardo Herz , JP Sax Grupo, Jaguaribe Carne, Zé Pitoco, Adeildo Vieira, Erick von Sohsten, Quarteto Sine Qua Non, Paulinho To, Roberta Zerbini, Shut Up And Dance, Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo, Bando de seu Pereira, Janayna Pereira, Beatles Cordel, Danilo Moraes e Forró Picadinho, Gean Ramos, Emerson Uray, Dario Junior, Mestre Fuba, Gracinha Teles, Liss Albuquerque, Madruga e Diana Miranda.