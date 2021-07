Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba

Houve uma redução na nebulosidade em praticamente todo estado da Paraíba. No entanto, ainda observa-se o transporte de umidade oriunda do oceano Atlântico em direção à costa leste, trazida pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera). Com isso, a nebulosidade deverá permanecer variável com possibilidade de ocorrência de chuvas ocasionais entre o Litoral e Agreste. As temperaturas máximas registradas na tarde de ontem em Areia; 26,6C, Campina Grande; 28,2C e São Gonçalo; 34,5C e, as mínimas registradas na madrugada de hoje em Areia; 18,3C, Campina Grande;18,5C e São Gonçalo; 19,7C.

Fonte: INMET e AESA

Jornalismo responsável

Acompanhe e compartilhe conteúdo sério e de qualidade:

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline:

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos também no Instagram:

@paraiba_online

https://www.instagram.com/paraiba_online/ (link)

No Facebook:

facebook.com/paraibaonline

https://www.facebook.com/paraibaonline (link)

E no Twitter:

@paraiba_online

https://twitter.com/paraiba_online (link)