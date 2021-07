Prefeitura de João Pessoa inicia obras de calçamento e infraestrutura no Bairro das Indústrias

As obras de calçamento e infraestrutura previstas pelo programa ‘Agora tem Trabalho’, da Prefeitura de João Pessoa, chegaram na manhã desta segunda-feira (19) ao Bairro das Indústrias. Nove vias da localidade serão beneficiadas em um investimento de R$ 1,4 milhão. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Cícero Lucena, chegando a 35 ruas beneficiadas em sete bairros.

“Só nesta região do Bairro das Indústrias estamos indo para 22 ruas em obras e tem mais em licitação. É a renovação do nosso compromisso de trabalhar e fazer o bem pela cidade. E não se trata apenas do calçamento, estamos trazendo também acessibilidade e o verde, já que o morador que quiser poderá adotar uma muda”, explicou o prefeito Cícero Lucena.

As obras incluem pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e plantio de árvores. Foram contempladas as ruas das Macaíbas, Cidade de Monte Horebe, Motorista Olavo Faustino de Oliveira, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha, Cidade de Gurinhém e as travessas Cidade de Monte Horebe e Cidade Salgado de São Félix.

Dona Cleonice Silva, de 76, comemorou a chegada do serviço. Ela sofre com dificuldades para andar e a rua acidentada não ajuda. “Com o calçamento vou poder pegar minha bengala e dar um passeio, me movimentar, mesmo com a ajuda de alguém que pegue minha mão. Vai ser bom demais”, comemorou.

500 ruas

Com o programa ‘Agora tem Trabalho’, a Prefeitura de João Pessoa pretende calçar 500 ruas da Capital numa primeira fase. Desde a última semana já foram iniciadas as obras em 35 delas, localizadas em bairros como Mumbaba, Penha, Altiplano, Jardim Oceania, Valentina, Seixas e, agora, no Bairro das Indústrias.

Estiveram presentes no local os deputados estaduais João Gonçalves e Eduardo Carneiro, os vereadores Tarcísio Jardim, Marcos Bandeira, Emano Santos, Milanez Neto e Zezinho do Botafogo.