Prefeitura de João Pessoa conclui mutirão com 56 mil doses aplicadas contra Covid-19

Publicado em 18 de julho de 2021 às 10:52.

A Prefeitura de João Pessoa concluiu o mutirão de vacinação contra a Covid-19, iniciado às 8h da sexta-feira (16), após 39 horas de duração – por volta das 23h deste sábado (17). Foram mais de 56 mil pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante AstraZeneca (Fiocruz).

Com essas marcas, João Pessoa se tornou a primeira capital do país a realizar uma maratona de vacinação ininterrupta com 39 horas de duração, aplicando até a última dose disponível para a ação.

O prefeito Cícero Lucena, que tem defendido a máxima de que “lugar de vacina é no braço das pessoas e não na geladeira”, comemorou o resultado da ação de saúde pública executada pelos profissionais da Prefeitura de João Pessoa em diversas secretarias, encabeçadas pela de Saúde.

“Só tenho a agradecer a essa equipe valorosa e empenhada em fazer o bem ao próximo. Muito obrigado a cada um que esteve conosco nesse momento de imunização dos pessoenses. Ao governador João Azevedo pelo empenho para que as vacinas cheguem mais rápido a quem precisa. Esperamos que as remessas de vacina tenham uma estabilizada para continuarmos vacinando a todos nessa luta contra esse vírus. Com fé em Deus vamos vencer essa guerra”, destacou.

Números- João Pessoa já aplicou, desde janeiro, 541.802 doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, foram 403.207 de primeira dose e 138.595 em segunda dose. Com isso, alcançou os 77% da população acima de 18 anos imunizada com pelo menos 1 dose ou dose única.

No contingente da população, são 26,5% completamente imunizados.