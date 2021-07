Prefeito de CG recebe secretário estadual e presidente da Cinep nesta segunda-feira

O prefeito Bruno Cunha Lima recebe em Campina Grande, na tarde desta segunda-feira, 19, o secretário de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari Filho. Na pauta: os projetos do Polo Industrial do Complexo Aluízio Campos.

O encontro de trabalho, que será realizado no Gabinete do Prefeito, é um desdobramento prático da reunião mantida por Bruno Cunha Lima com o governador João Azevedo, no último dia 9 deste mês, no Palácio da Redenção, em João Pessoa.

Ficou acertado, durante o encontro que contou com a participação de auxiliares das gestões municipal e estadual, que seriam viabilizadas parcerias administrativas entre a Prefeitura de Campina Grande e o Governo do Estado. Há mais de uma década, Estado e prefeitura campinense não celebravam convênios.

Uma das pautas mais importantes, apresentadas pelo prefeito ao governador, foi a consolidação do Polo Industrial do Complexo Aluízio Campos, no bairro do Ligeiro.

Além de apoio para a infraestrutura do novo distrito para a instalação de indústrias na cidade, Bruno também pediu articulação do Estado para atrair empreendimentos para a área do Município.

A reunião desta segunda-feira foi acertada instantes depois da audiência entre Bruno Cunha Lima e João Azevedo.

Os secretários municipais Félix Neto (Planejamento) e Gustavo Braga (Finanças) foram recebidos na sede da Cinep, pelo presidente Rômulo Polari, minutos depois da reunião no Palácio da Redenção.