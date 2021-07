Podcast Sou do Campo: Conheça mais sobre o projeto Dom Helder Câmara

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer, Francisco Vilar, falou sobre o projeto Dom Helder Câmara a qual também coordena.

Ele explicou que o projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável no semiárido do nordeste e busca reduzir os níveis de pobreza e desigualdades na região, promovendo a articulação de políticas públicas federais, estaduais e municipais.

Além disso, visa qualificar os produtores e desenvolver a produção sustentável estimulando a replicação de boas práticas. De acordo com Francisco, as ações têm transformado a vida de mais de 57 mil famílias rurais que vivem no semiárido brasileiro. Em sua participação, o extensionista falou sobre como surgiu o projeto e como ele tem acontecido na Paraíba.

