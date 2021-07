Podcast Papo Animal: Veterinário lista dicas para evitar a fuga dos felinos

Os gatos normalmente são animais bastante independentes, livres e que têm o hábito de passear durante a noite, e foi sobre essas fugas, que o veterinário Edroaldo Cavalcante falou no quadro Papo Animal, do programa Conexão Caturité.

Em sua participação, ele repassou algumas orientações sobre como evitar essas saídas rotineiras e como agir caso haja o sumiço do animal.

O veterinário explicou que os felinos conseguem sair para passear e voltar para o mesmo local devido ao faro, porém outros fatores podem fazer com que eles não retornem, como receber mais atenção em um outro local ou se esconderem em locais indevidos, como por exemplo, dentro de capôs de carros.

No podcast, o veterinário listou diversas dicas que os cuidadores podem implementar para evitar essas “escapadas” dos pets. Confira:

Jornalismo responsável

Acompanhe e compartilhe conteúdo sério e de qualidade:

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline:

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos também no Instagram:

@paraiba_online

https://www.instagram.com/paraiba_online/ (link)

No Facebook:

facebook.com/paraibaonline

https://www.facebook.com/paraibaonline (link)

E no Twitter:

@paraiba_online

https://twitter.com/paraiba_online (link)