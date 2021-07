Podcast: Nutricionista dá dicas de alimentos para aumentar imunidade neste inverno

No quadro Conversa com a nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque listou alimentos simples que ajudam a aumentar a imunidade, prevenindo assim, gripes, resfriados e crises alérgicas geradas pelo inverno.

Entre os alimentos, a nutricionista citou as frutas cítricas, a canela, o tomate, o gengibre e o alho, porém, apesar de ter sugerido esses alimentos, ela destacou também que as pessoas devem usar agasalho por conta do período frio, além de cumprir as recomendações contra o contágio da Covid-19, como evitar ficar em locais fechados e manter a casa arejada.

