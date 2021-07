PMJP divulga resultado final dos concursos da área administrativa e da saúde

A Secretaria de Administração (Sead) e o Instituto AOCP, divulgaram o resultado final e a classificação dos concursos da área administrativa e da saúde da Prefeitura de João Pessoa.

As informações estão disponíveis no portal da AOCP, empresa responsável pela realização do certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br nas áreas destinadas aos dois concursos. O resultado final já foi homologado pelo secretário de Administração, Valdo Alves.

Após a análise dos recursos interpostos por candidatos sobre os resultados preliminares, fica mantido o resultado divulgado no último dia 13. Acerca dos recursos, o candidato poderá consultar individualmente a resposta da comissão avaliadora até o dia 26.

A próxima etapa, a convocação dos candidatos aprovados, será divulgada em breve e obedecerá a classificação divulgada no Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação dos Candidatos e seus Anexos I e II, conforme os critérios estabelecidos no Edital de Abertura.

As provas do concurso foram realizadas no início do mês de junho em dois domingos e, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, ocorreram de maneira exitosa.

Isso se deu em virtude da aplicação de um protocolo de biossegurança que garantiu a proteção dos candidatos e da comissão que trabalhou na aplicação das provas. Os dois concursos totalizaram 87.582 candidatos inscritos.