Na Globo: atleta deixa Super Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Começou neste domingo (18) a terceira fase da Super Dança dos Famosos. Doze artistas classificados irão se desafiar ao som de paso doble e funk.

Robson Caetano, 56, campeão em 2006, levou a pior e saiu da competição. Paolla Oliveira, 39, Rodrigo Simas, 29 e Lucy Ramos, 38, continuarão na disputa. Nas próximas semanas, participam do quadro Christiane Torloni, 64, Dandara Mariana, 33, Juliana Didone, 36, Marcello Melo Jr, 33, Maria Joana, 34, Sophia Abrahão, 30, Tiago Abravanel, 33, e Viviane Araújo, 46.

As apresentações ocorreram diante de André Marques, 41 Carolina Dieckmann, 42, e Fabiana Karla, 45, que compuseram o júri artístico, e Claudia Mota e Carlinhos de Jesus, 68, compondo o júri técnico da competição.

A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,7 para Paolla Oliveira e Leandro, 119,4 para Rodrigo Simas e Nathália, 118,8 para Lucy Ramos e Jefferson, e 118,5 para Robson Caetano e Larissa.

TROCA DE PROFESSOR

Na edição do dia 11, Viviane Araújo dançou com um novo professor. A atriz estreou no quadro ao lado de Adeilton Ribeiro, mas foi eliminada por Paolla Oliveira. Na repescagem, ela voltou com outro professor, Rodrigo Oliveira, e passou para a próxima fase.

Contudo, a troca vinha sendo questionada nas redes sociais por fãs, que especulavam se Viviane havia pedido para dançar com outro parceiro. Agora, Adeilton abriu o jogo e, em um longo desabafo no Instagram, deu seu lado da história.

Ele disse que foi tratado com “muito desprezo” pela direção do programa, que o teria avisado da saída do programa por telefone alguns dias após dançar pela primeira vez com a parceira.

A justificativa seria que Viviane estava insatisfeita, embora ela o tivesse elogiado dias antes, o que o deixou “traumatizado” e se sentindo “um lixo”.