Missas marcam aniversário de um ano da morte de ex-deputado paraibano

Da Redação com Ascom. Publicado em 19 de julho de 2021 às 15:34.

Familiares, amigos e políticos prestigiaram, na noite deste domingo (18), missas em alusão ao aniversário de um ano da morte do ex-deputado Genival Matias.

A celebrações em João Pessoa aconteceu no Santuário São Judas Tadeu, no bairro da Torre, em João Pessoa, e foi comandada pelo Padre Luiz José Bezerra – Chanceler do Arcebispo.

Tatiana Aquiaria, viúva do saudoso Genival, afirmou que o ex-deputado deixou seu legado e que a presença é sentida na vida dos seus filhos e familiares, através de seus exemplos, ensinamentos e de toda a sua sensibilidade e amor. “A sua capacidade de ouvir e aconselhar era inigualável”, disse.

O deputado Edmilson Soares também participou da missa e destacou as qualidades de Genival.

“Hoje homenageamos um homem que nos deixa um legado de lutas e conquistas, respeito e humildade, que serão exemplo para seus filhos e netos. Com corações mais confortados, relembramos os bons momentos que foram compartilhados”, disse.

Já em Juazeirinho, a missa ocorreu na Capela da Fazenda Várzea Nova. O deputado Tião Gomes representou a Assembleia na celebração.

A filha de Genival, Anna Virgínia Matias, prefeita de Juazeirinho, relembrou a trajetória do pai e a falta que ele faz para todos que conviveram com ele.

Genival Matias faleceu no dia 19 de julho de 2020, em Pernambuco, após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma moto aquática, na praia de Serrambi.

Ele tornou-se deputado estadual em 2010, pelo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), foi reeleito em 2014 e chegou ao terceiro mandato em 2018 com 26.777 votos, pelo Avante, partido que ocupava a presidência estadual. Ele era o vice-presidente da ALPB.