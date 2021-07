Ladrões assaltam carro de motorista de aplicativo e capotam na fuga, em João Pessoa

Nessa sexta-feira, 16, um motorista de aplicativo teve o carro tomado por assalto na capital paraibana, João Pessoa.

De acordo com a polícia, três jovens realizaram a ação, sendo eles, provavelmente menores de idade. Um deles estava armado com um revólver e, juntamente com os outros meliantes, rendeu o motorista na Rua Horácio Trajano, no bairro do Cristo Redentor.

Eles fugiram levando o carro, porém, no momento da fuga, ao chegar na ladeira do Rangel, perderam o controle do carro, que capotou e foi abandonado logo depois.

Dentro do veículo a polícia encontrou várias manchas de sangue, o que leva a suspeitar de que um dos acusados estava ferido.