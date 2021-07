Julho Amarelo: Prefeitura de João Pessoa reforça combate às hepatites virais

Ações de testagem, vacinação, orientações sobre tratamento de sintomas, além de cuidados de como se prevenir contra as hepatites virais B e C estão dentro da programação Julho Amarelo, realizada pela Prefeitura de João Pessoa para combater esse tipo de infecção, que pode provocar alterações leves, moderadas ou graves na saúde.

A Rede Municipal de Saúde oferece desde testes rápidos nas Unidades de Saúde da Família (USF) até o acompanhamento com especialistas no Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

“É de extrema importância que as pessoas façam a testagem rápida de forma periódica, principalmente em caso de exposição ao risco de contaminação, podendo ser através da exposição fecal-oral que está diretamente ligado a saneamento básico e higiene pessoal, sangue contaminado através de seringas, agulhas, lâminas de barbear, escovas de dente, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam e relação sexual desprotegida”, recomendou Lucas Veloso, diretor do SAE/CTA.

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, no primeiro semestre deste ano foram notificados 53 casos de Hepatites B e C em João Pessoa. No SAE/CTA foram atendidas 431 pessoas para testagem rápida e, dentre elas, 80 foram direcionadas para atendimento médico especializado.

“A população tem procurado o serviço para realizar os testes rápidos e através da escuta no aconselhamento pré e pós-teste, os usuários recebem as orientações sobre possíveis sinais e sintomas, janela imunológica, formas de contágio e prevenção, além da importância da vacinação”, concluiu.

Serviço

Para ser atendido no SAE/CTA, o cidadão pode se dirigir diretamente ao serviço ou ser encaminhado por sua USF de referência, apresentando o cartão SUS e documento com foto. O serviço está localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para mais informações, a população pode entrar em contato através do número 9 8645-8230.

A testagem rápida e vacinação contra hepatite B também é realizada nas Unidades de Saúde da Família, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Hepatites virais

São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, elas podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

As infecções causadas pelos vírus das hepatites B ou C, também classificadas como sexualmente transmissíveis, frequentemente se tornam crônicas. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter a infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem o devido diagnóstico. O avanço da infecção compromete o fígado, sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer e à necessidade de transplante do órgão.

Julho Amarelo e Dia Mundial

O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, lembrado em 28 de julho, foi criado em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já o Julho Amarelo foi instituído no Brasil, por meio da Lei nº 13.802/2019, para que sejam efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais a cada ano em todo o território nacional.