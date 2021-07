Império: próximos capítulos da novela da Rede Globo

Segunda-feira (dia 19)

Reginaldo leva José Alfredo até sua casa. Cristina recebe uma notícia ruim sobre Fernando. Érika diz a Danielle que não tem como ajudá-la. Jairo chega à casa de Cora com o diamante e exige que ela cumpra a parte no acordo que fez com ele.

Carmem mostra as cópias de todos os documentos que Cláudio tinha em comum com Leonardo e Merival se preocupa. Jairo descobre o endereço de Cardoso. Jurema encontra seu quarto revirado e avisa a Reginaldo que eles foram roubados.

Manoel convida Enrico para cozinhar em seu bar. João Lucas pensa em abrir um garimpo no Monte Roraima. Érika aconselha Danielle a contar o que fez para José Pedro. Magnólia e Severo vão à casa de Maria Ísis. José Alfredo descobre que Jairo está envolvido com Cora.

Terça-feira (dia 20)

José Alfredo manda Josué levá-lo à casa de Cora. Tuane sugere que Elivaldo se aproxime de José Alfredo. Cora encontra José Alfredo e cai desmaiada. Jurema e Reginaldo se surpreendem ao encontrar bolsas roubadas no armário de Jairo.

Cora avisa a José Alfredo que está com os pedaços de seu diamante rosa. Antoninho se surpreende ao saber que Enrico está cozinhando para Manoel. Maria Ísis expulsa os pais do restaurante de Vicente, e Magnólia promete acabar com o romance da filha com José Alfredo.

Robertão é aprovado para fazer a campanha com Giancarlo. José Pedro afirma a Maria Marta que Cristina não descobrirá nenhum desfalque na empresa. Téo pensa em publicar a gravação que Danielle fez de José Pedro.

José Alfredo conversa com Cristina sobre a empresa. Maria Marta arma um escândalo ao ver Maria Ísis na joalheria Império.

Quarta-feira (dia 21)

Maria Ísis enfrenta Maria Marta e entra na sala de José Alfredo. Danielle chora ao se lembrar da conversa com Érika, sem perceber que é observada por Amanda. Cristina avisa a José Alfredo que a empresa pode ter problemas com a fiscalização.

João Lucas conta para Maria Ísis que se casará com Du. Du sofre um acidente. Jairo ameaça Cardoso para ficar com seu pedaço do diamante rosa. Vicente repreende sua equipe.

Antoninho elogia o novo chef do botequim de Manoel. Amanda desconfia de Du. Beatriz pensa na mensagem que Cláudio escreveu para Leonardo. Jairo pega o último pedaço do diamante rosa. Maurílio marca um novo encontro com Téo.

Amanda confirma para Danielle que voltou para acabar com seu casamento. João Lucas avisa para os seus familiares que se casará com Du.

Quinta-feira (dia 22)

Maria Marta não aceita que João Lucas se case com Du. Danielle conta para Érika que Du caiu da escada e Téo divulga a informação em seu blog. José Alfredo fala para Maria Marta que corre risco de morte.

Espinoza guarda no cofre um vidro com um líquido especial. João Lucas pede Du em casamento. Enrico diz a Manoel que cozinhará em seu botequim eventualmente. Cláudio declara seu amor por Beatriz.

Leonardo deixa seu apartamento. Reginaldo não conta para Antoninho que Jairo roubou seu diamante. Juliane comemora o primeiro dia de trabalho. Jairo leva o diamante para Cora e tenta forçá-la a cumprir sua parte no acordo.

Naná revela para Xana que tem visitado Luciano no orfanato. Robertão assina o contrato com Giancarlo sem ler seu conteúdo. Maurílio espera Téo no bar do hotel.

Danielle inventa para José Pedro que colocaram uma escuta em seu quarto e mostra a transcrição da conversa que tiveram sobre a empresa. José Alfredo vê Téo e Maurílio juntos.

Sexta-feira (dia 23)

José Alfredo manda Josué ouvir a conversa de Maurílio e Téo. Espinoza entrega o vidro com o líquido especial para o Comendador. Danielle se culpa por mentir para José Pedro.

Maurílio mostra a Téo as provas contra José Alfredo. Du pensa em sua gravidez. Maria Marta apoia João Lucas. Cláudio e Beatriz elogiam o trabalho de Maria Ísis. Leonardo se junta a um grupo de mendigos.

Salvador ouve Carmem falar para Orville sobre um colecionador argentino. Elivaldo comenta com Cristina que também queria ser acolhido pelo tio. Enrico observa Cláudio e Beatriz juntos e marca um encontro com Bianca.

Téo começa a escrever sua matéria. José Alfredo afirma a Josué que não será derrotado. Cora aprecia o diamante rosa.

Sábado (dia 24)

Cristina ouve Cora se declarando para José Alfredo e conta para Elivaldo. Naná fala para Xana que está tentando adotar Luciano. Danielle se desespera quando José Pedro decide contar para Maria Marta sobre a gravação de sua conversa.

Reginaldo tenta conversar com Jairo sobre os roubos, mas Jurema não deixa. João Lucas pensa em Du. Du sonha que perdeu seu bebê. José Alfredo proíbe Maria Marta de falar com José Pedro e Danielle. Vicente agradece sua equipe pelo trabalho.

Cláudio e Beatriz flagram Enrico em sua casa. Leonardo dorme na rua. Maria Marta conclui que Danielle fez a gravação de José Pedro para se vingar e conta para José Alfredo.

* Os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas