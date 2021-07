Grande adesão ao mutirão de vacinação contra a Covid-19 em JP antecipa encerramento neste sábado

A Prefeitura de João Pessoa, após conseguir aplicar em ritmo recorde as vacinas disponíveis nos postos instalados na cidade, vai abrir agendamento para as últimas doses que serão aplicadas até a meia-noite deste sábado.

Devido ao ritmo acelerado que superou as 53 mil doses por volta das 34 horas de mutirão, foi possível antecipar o encerramento desse grande esforço de imunização contra a Covid-19, previsto para durar 48 horas, confirmando a determinação do prefeito Cícero Lucena de aplicar todas as vacinas disponíveis no menor tempo possível.

A gestão municipal, diante do sucesso alcançado com a aplicação das doses disponibilizadas pelos Governos Federal e Estadual, viu por bem concentrar o atendimento até a meia-noite deste sábado nos postos do tipo drive thru.

Deixando claro que aqueles que agendarem a vacinação devem estar no local indicado até o limite do horário estabelecido.

“Conseguimos vacinar 53.300 pessoas desde a manhã de sexta-feira. Batemos recorde de imunização. Vamos abrir o agendamento para 1.700 doses restantes ainda no grupo 33+, das 55 mil recebidas para a primeira dose, que devem ser aplicadas em seguida. Portanto, nossa expectativa é encerrar a vacinação antes da meia-noite”, afirma Alline Grise, diretora de Atenção à Saúde.

As últimas vagas de agendamento, para pessoas com a idade a partir de 33 anos, estão disponíveis pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou o site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.

Confira os postos de vacinação:

Drive thru (até 24h deste sábado)

– Santuário Mãe Rainha (Aeroclube)

– UFPB (Castelo Branco)

– Unipê (Água Fria)

– Sesi (Costa e Silva)

– Mangabeira Shopping

– Uninassau, acesso Avenida Rio Grande do Sul (Bairro dos Estados)