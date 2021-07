Governador inspeciona obras do canal Acauã-Araçagi

O governador João Azevêdo esteve, sexta-feira, no município de Cuité de Mamanguape, onde realizou uma visita técnica às obras do segundo lote do canal Acauã-Araçagi.

Os lotes 1 e 2 do empreendimento, que levará segurança hídrica a 39 municípios paraibanos, estão em ritmo avançado de execução. O gestor também visitou os municípios de Lucena, Mamanguape e Sapé, onde inspecionou obras de educação, abastecimento de água e mobilidade urbana.

Nas obras do canal Acauã-Araçagi, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do investimento que irá melhorar a qualidade de vida das pessoas, fomentar a economia e a geração de emprego e renda.

“Essa é uma obra magnífica que trará segurança hídrica, irrigação para 16 mil hectares de terras férteis e a nossa expectativa é de que em meados do próximo ano tenhamos a conclusão do lote 2, considerando que o lote 1 está 98% executado”, frisou.

O governador João Azevêdo também vistoriou as obras de recuperação da barragem Gramame e Mamuaba, onde estão sendo investidos R$ 4,4 milhões. Já em Lucena, ele inspecionou a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município, que irá beneficiar diretamente 17 mil pessoas e representa um investimento superior a R$ 7 milhões.

O gestor também visitou as obras de construção do laboratório e do ginásio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Isaura Falcão de Carvalho, onde estão sendo injetados mais de R$ 1,1 milhão nos espaços que contarão com blocos de laboratório, almoxarifado, depósito, ginásio, vestiário e arquibancada.

No município, o governador ainda esteve na Escola Municipal Augusto Guedes da Costa, onde deverá ser construído um ginásio de esporte.

“Vamos formalizar um convênio entre a Secretaria de Educação e o município para a construção de um ginásio em um terreno da Escola Municipal. Já o sistema de abastecimento de água está operando e beneficiando a população e estamos autorizando a nova licitação do sistema de esgotamento sanitário. São ações muito importantes, valores altos de investimentos revertidos na melhoria da qualidade de vida da população de Lucena”, comentou.

Em Mamanguape, João Azevêdo acompanhou as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água a partir do sistema adutor de Araçagi, que consiste na implantação de estação de tratamento de água na barragem de Araçagi, com vazão de 200 l/s; 23.900 m de adutora em tubulação; duas estações elevatórias de água tratada; 21.500 m de rede de distribuição; 2.148 novas ligações domiciliares de água; e dois reservatórios de distribuição com capacidades de 500m³ e 50m³.

Por fim, o gestor esteve no distrito de Renascença, em Sapé, onde são executadas obras de pavimentação. O investimento de aproximadamente R$ 3 milhões irá contemplar diretamente mais de 52 mil pessoas.

“Durante todo o dia, visitamos diversas obras que estão sendo realizadas no estado e é uma alegria muito grande constatar que as nossas ações beneficiam a população, atendendo demandas de muitos anos. Os moradores de Renascença sabem da importância da estrada que trará mais segurança e conforto. As obras em Mamanguape também irão contemplar Rio Tinto futuramente e vamos continuar trabalhando para garantir melhor qualidade de vida para os paraibanos e paraibanas”, concluiu.

Os deputados estaduais Ricardo Barbosa, Felipe Leitão e Raniery Paulino; o secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Deusdete Queiroga; além de gestores municipais, acompanharam as visitas técnicas.