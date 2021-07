Funcionário de call center em Campina Grande é preso suspeito de estelionato

A Polícia Militar prendeu um funcionário de um call center em Campina Grande suspeito do crime de estelionato.

O funcionário passava dados pessoais dos clientes para um segundo estelionatário, que se passava por atendente de telemarketing e entrava em contato com os clientes.

O golpista oferecia produtos mediante depósito de dinheiro em conta. Cada suspeito ficava com 50% dos valores depositados pelos clientes.

