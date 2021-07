Estudo mostra desalento dos professores brasileiros com os salários

Menos de 20% dos professores brasileiros estão satisfeitos com os salários que ganham. O índice é menor do que as médias da América Latina e dos quase 40 membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O perfil profissional da categoria consta no último relatório divulgado este mês pela OCDE em parceria com a ONG (organização não-governamental) Todos Pela Educação.

De acordo com o relatório “A educação no Brasil: uma perspectiva internacional”, a média de professores satisfeitos com os salários em países da OCDE chega a quase 40% – praticamente o dobro do índice brasileiro.

A insatisfação é resultado de outro apontamento do documento: o piso salarial dos professores, que está entre os mais baixos quando comparado com os parceiros da OCDE e outros países latino-americanos.

“As carreiras são muito mal desenhadas. Pagam salário inicial muito baixo, o professor demora muito tempo para conseguir valorização e tem toda questão da aposentadoria a ser resolvida. Em resumo, precisamos de um novo desenho das carreiras do professor, que busque valorização”, avaliou Gabriel Corrêa, líder de políticas educacionais da ´Todos Pela Educação´, em entrevista ao canal CNN Brasil, que repercutiu o estudo.

