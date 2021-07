Emancipação feminina é tema do novo romance de jornalista da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um amarrado de narrativas de mulheres fortes é o ponto de partida para Edney Silvestre em seu novo romance, “Amores Improváveis” (R$ 49,90, 192 págs., Globo Livros). Como pano de fundo, a obra traz a travessia do Atlântico por imigrantes que vieram substituir a mão de obra escrava, o golpe militar da Proclamação da República em 1989, o surgimento de São Paulo como metrópole de diversidade étnica no início do século 20 e a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré na Amazônia.

É com essa base histórica que o autor introduz suas corajosas personagens e o desabrochar da liberdade feminina, a começar pela figura da avó, Maria José, uma pessoa sábia sem saber ler nem escrever que trocou a enxada pelos teares de uma fábrica para, viúva, alimentar os três filhos pequenos.

Ao final do mês, o único mimo que compartilhava com uma vizinha era dar um pote de marmelada para que as crianças dividissem. A vida era dura e não foi fácil trocar as novas tentativas de casamento por uma existência subjugada.

“Vejo aquele período como o que moldou o Brasil que temos hoje: a ascensão do poder militar interferindo na política, a chegada de imigrantes de outras áreas do mundo além da península ibérica para substituir a mão de obra de escravizados, o abandono impiedoso da população mais pobre, representada justamente pelos escravos libertados”, avalia o autor.

Na obra, além da avó de Silvestre, quatro personagens fictícias se destacam: as irmãs descendentes de sardos Emiliana, Angela, Adelina e Concetta. Enquanto a primeira deveria se manter ao lado dos pais, cuidando deles a vida toda, as outras viviam para o casamento e para os maridos.

Mas a vida, como ela é, não saiu como programado e Emiliana acaba vivendo um tórrido romance com um vendedor de porcos descentente de negros, índios e europeus, casado e pai de três filhos. Se Angela e Adelina seguiram os caminhos protocolares da sociedade com seus noivos, Concetta foi outra que desafiou os padrões a acabou pagando caro por isso.

“Gosto de acreditar que a rebeldia de pessoas ‘comuns’, como Emiliana e Felício, capazes de desafiar a estrutura de poder que havia determinado um destino passivo e menor para cada um deles, seja um reflexo de nossa rebeldia contemporânea, de nossa recusa a um futuro de vida submissa e morte calada, representada pelo governo do atual presidente da República e seus aliados. Que, seguramente, se agarrarão ao poder com todas as forças e recursos de que dispõem. Prefiro acreditar na saúde da revolta. Mesmo com todos os empecilhos e dificuldades de vitória.”

A nova edição da obra é especial: tem capa dupla e imagens da época que se alternam com os capítulos. Curtinhos, às vezes contendo apenas uma frase, eles se alternam para focar a vida ora de um ora de outro personagem para compor um microcosmo da sociedade de tempos passados.

