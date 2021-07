Dupla invade loja em Campina Grande, rende funcionários e rouba celulares

Dois homens armados invadiram e assaltaram a loja Magazine Luiza, situada na Rua Presidente João Pessoa, em Campina Grande.

O assalto aconteceu no início da tarde deste sábado (17). Os criminosos obrigaram os funcionários a deitarem no chão e roubaram todos os celulares que estavam expostos no mostruário.

A Polícia está fazendo buscas para localizar os suspeitos.

*Com informações do Blog do Márcio Rangel