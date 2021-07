Domingo com vacinação em Campina Grande: veja onde tomar a dose

Campina Grande avança na campanha de vacinação contra a covid e, neste domingo, 18, atende ao público sem comorbidades, a partir dos 35 anos. Neste sábado, 17, a Secretaria de Saúde de Campina Grande aplicou mais de 5 mil doses, no público a partir de 37 anos.

Neste domingo, as ações acontecem pela manhã, das 9h às 12h, no Centro de Saúde de São José da Mata, no campus central da UEPB, na Unifacisa (Itararé), no CER (Bodocongó) e no Cerast (Dinamérica), além de dois pontos de drive-thru, no INSS Dinamérica e no Clube Campestre (Catolé).

À tarde, das 15h às 18h, a vacinação também acontece no CER, Cerast, Unifacisa e nos pontos de drive-thru, além da Pirâmide do Parque do Povo.

Para ter acesso, é obrigatório fazer o pré-cadastro e agendamento para um dos locais, no site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina. É necessário apresentar documento de identificação pessoal oficial e comprovante de residência no momento da vacinação.

Segunda dose – Também neste domingo, haverá aplicação de segunda dose em Campina Grande, das 9h às 12h. No Parque do Povo será ofertada a dose de reforço da Coronavac para pedestres e no ginásio O Meninão será aplicada a D2 de AstraZeneca para pedestres e no modelo drive-thru.

Programação – Domingo – 18 de julho

Primeira dose de 35 anos acima

Das 9h às 12h

(Pedestres)

Centro de Saúde de São José da Mata

UEPB (Bodocongó)

Das 09h às 12h e 15h às 18h

(Drive-thru)

INSS Dinamérica

Clube Campestre

(Pedestres)

Centro Especializado em Reabilitação – CER

Unifacisa (Itararé)

Cerast (Dinamérica)

Das 15h às 18h

(Pedestres)

Pirâmide do Parque do Povo

Segunda dose

Domingo – 18 de julho

Das 9h às 12h

CORONAVAC

Pirâmide do Parque do Povo (pedestes)

ASTRAZENECA

Ginásio O Meninão (Pedestres e drive-thru).