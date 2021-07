Deputado defende união das oposições e palanque aberto para presidente

Mesmo com a pandemia, as eleições do próximo ano continuam sendo pauta na Paraíba. As oposições ao atual governador do estado, João Azevêdo (Cidadania), ainda não têm um nome oficial, mas Romero Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Campina Grande já colocou o bloco na rua e se apresenta como pré-candidato junto com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), e o deputado federal, Pedro Cunha Lima (PSDB).

O desafio desse grupo, segundo o deputado federal Ruy Carneiro (PSDB), é encontrar um único nome para um palanque com unidade.

Em entrevista nesta segunda-feira (19), ele defendeu um só candidato ao governo, mas palanque aberto para presidente da República.

– Eu acho importante para a oposição ter um palanque. É legítima a pretensão de Romero, Pedro colocou o nome, Cartaxo também, mas é preciso que a gente chegue a uma unidade e com palanque aberto para presidente. Não podemos constranger aliado por causa da eleição para presidente – opinou.

