Criminosos roubam bomba e deixam moradores da zona rural sem água

Criminosos roubaram uma bomba d’água e deixaram moradores da zona rural do município de Serra Redonda, no Agreste, sem abastecimento.

A bomba, avaliada em R$5 mil, foi roubada na madrugada dessa sexta-feira (16) e essa não foi a primeira vez que roubaram uma bomba d’água.

No dia 26 de maio, os criminosos levaram uma das bombas que ficavam no mesmo local. Após o ocorrido, a Prefeitura construiu uma estrutura com portão de ferro e cadeados, mas mesmo assim não conseguiu evitar que os bandidos retirassem a segunda bomba.

Um funcionário da prefeitura explicou que sem a bomba não há como fazer o bombeamento da água do Açude para a caixa que abastece mais de 140 famílias. O resultado é que as famílias estão sofrendo sem água nas torneiras.

Há informações de que há suspeita de que o crime tenha motivações políticas.

*Com informações da TV Paraíba