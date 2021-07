Covid: Cabedelo inicia imunização de pessoas 30+ sem comorbidades nesta segunda

Cabedelo avança na imunização contra a Covid-19 da população adulta sem comorbidades. Nesta segunda-feira (19), pessoas com 30 anos ou mais já podem procurar um dos postos de vacinação para receber a 1ª dose.

As doses estarão disponíveis no Cabedelo Clube, no Centro (das 8h às 14h); e no Colégio QI Intermares (9h às 14h).

Para receber a vacina, é necessária a apresentação de um documento com foto e cartão do SUS.

Também seguem sendo imunizadas pessoas que fazem parte de outros grupos prioritários anteriormente anunciados, mas que por algum motivo ainda não se vacinaram.

Jornalismo responsável

Acompanhe e compartilhe conteúdo sério e de qualidade:

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline:

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos também no Instagram:

@paraiba_online

https://www.instagram.com/paraiba_online/ (link)

No Facebook:

facebook.com/paraibaonline

https://www.facebook.com/paraibaonline (link)

E no Twitter:

@paraiba_online

https://twitter.com/paraiba_online (link)